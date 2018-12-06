كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اصطدام طائرتين أميركيتين خلال التزود بالوقود في الجو قبالة اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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16:45 أحد الاتحاد x

18:40 الفيصلي

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