كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهادة "فلين" في التحقيق عن التدخل الروسي تهدد ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويظهر ذلك أن الجنرال المتقاعد قدم "مساعدة كبرى" لتحقيق مولر وغيره من التحقيقات.
وأكد مولر في مذكرة قضائية أن فلين، الذي أقر العام الماضي بالكذب حول اتصالاته بالروس في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016، ساعد التحقيقات التي يجريها وفي تحقيقات جنائية فدرالية أخرى لم يحددها، بينها 19 استجواباً.
وقال مولر في مذكرة لمحكمة واشنطن الفدرالية إنه ورغم المخالفة "الخطيرة"، إلا أن للجنرال المتقاعد ورئيس الاستخبارات السابق في البنتاغون، سجل حافل على مستوى خدمته في الجيش وفي الشأن العام.
وأكد مولر في المذكرة التي أودعها لدى المحكمة "نظراً للمساعدة الكبيرة التي قدمها المتهم ولاعتبارات أخرى مذكورة أدناه، فإن عقوبة ضمن الحد الأدنى للتوجيهات المحددة، بينها عقوبة لا تفرض حكماً بالسجن، مناسبة ومبررة".
شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة "فلين" في التحقيق عن التدخل الروسي تهدد ترامب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .