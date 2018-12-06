كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأردني: غياب الأفق في القضية الفلسطينية سيشكل خطرًا على الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن الأردن ليس لديه معلومات عن "صفقة القرن" أو ما يسمى بخطة أمريكا للسلام في القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الأردن أخبر الجانب الأمريكي بالمطلوب لتحقيق السلام العادل في القضية الفلسطينية.
وتابع "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصر السفير سامح شكري، على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الأردن تريد السلام الشامل والعادل من خلال حل الدولتين، بما يضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطينية.
ولفت إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يحل، إلا عن طريق تحقيق السلام الدائم، محذرًا من استمرار غياب الأفق في حل القضية الفلسطينية، لأن هذا سيشكل خطرًا على الجميع.
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