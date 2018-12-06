كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: مذكرة لاعتقال صحفي لاجئ في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت الوكالة أن مكتب المدعي العام اتهم دوندار بالعمل مع كافالا لتنظيم ونشر احتجاجات غيزي بهدف الإطاحة بالحكومة في نهاية المطاف.
يذكر أن دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت العلمانية المنتقدة للحكومة، أدين بتهمة إفشاء أسرار الدولة.
ويعيش الصحفي في المنفي في ألمانيا منذ 2016 ويواجه إعادة محاكمة غيابياً.
وأضاف التقرير أن المكتب قال إن "أدلة ملموسة" تظهر أن دوندار عمل مع كافالا "للتحريض على الفوضى" وتشجيع "الإرهابيين"، مشيراً إلى منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي ومكالماته الهاتفية المزعومة مع كافالا.
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