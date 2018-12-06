كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: مذكرة لاعتقال صحفي لاجئ في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة في مدينة اسطنبول التركية، الأربعاء، مذكرة لاعتقال الصحفي التركي المعارض، جان دوندار، الذي يعيش في منفى اختياري في ألمانيا، بتهمة التورط في احتجاجات غيزي في 2013، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وخلص مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى أن دوندار كان على صلة بالناشط البارز عثمان كافالا، المعتقل في انتظار المحاكمة منذ أكثر من عام، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، وفقاً للوكالة.

وكشفت الوكالة أن مكتب المدعي العام اتهم دوندار بالعمل مع كافالا لتنظيم ونشر احتجاجات غيزي بهدف الإطاحة بالحكومة في نهاية المطاف.

يذكر أن دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت العلمانية المنتقدة للحكومة، أدين بتهمة إفشاء أسرار الدولة.

ويعيش الصحفي في المنفي في ألمانيا منذ 2016 ويواجه إعادة محاكمة غيابياً.