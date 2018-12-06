كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زاخاروفا": سنتخذ إجراءات حال تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات مناسبة في حال تعزيز التواجد العسكري

الأمريكي في قبرص.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي نقلته ( روسيا اليوم) الإخبارية، إن

هناك معلومات مختلفة المصادر، حول دراسة واشنطن لإمكانية زيادة حضورها العسكري في قبرص لمواجهة

النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة على خلفية نجاح عملية القوات الجوية الروسية في سوريا.

وأضافت زاخاروفا أن وفدا من الخبراء العسكريين الأمريكيين قام قبل فترة بتفتيش مواقع ذات أهمية عسكرية

استراتيجية في الجزيرة، من أجل دراسة إمكانية إنشاء مواقع لنشر القوات المسلحة الأمريكية، كما تجري

مشاورات مكثفة مع نيقوسيا حول توسيع التعاون العسكري التقني.

وأكدت المتحدثة أن استمرار عسكرة الجزيرة وتنفيذها لخطط الأمريكيين والناتو سيؤدي حتما إلى عواقب خطيرة

وزعزعة استقرار قبرص ذاتها، موضحة أنه لا يمكن لموسكو ألا تأخذ بعين الاعتبار الطابع المعادي لروسيا لهذه

الخطط وفي حال تنفيذها سنضطر لاتخاذ إجراءات جوابية.

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره

القبرصي نيقوس خريستودوليديس، وناقشا العلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية.