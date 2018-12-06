كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيضانات تغرق مطار بنغازى بعد أمطار شديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبّبت الأمطار الغزيرة في تعطّل الحياة بالمدينة الثانية في ليبيا "بنغازي" اليوم الأربعاء، حيث أغلقت الطرق الرئيسية وأغلقت مطارها.

وقال نائب مدير المطار، أسامة فرجاني، إن المياه غمرت محطة الركاب، ليبلغ ارتفاعها إلى 1.5 متر فى أجزاء من مواقف السيارات كانت تحت الماء.

وأعلنت السلطات في شرق ليبيا عطلة لمدة يومين، لأن معظم العاملين في القطاع العام لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم، وفقاً لوكالة رويترز.

ولم يتم تجديد وإعادة فتح مطار بنينة في بنغازي إلا في عام 2017 بعد إغلاق دام ثلاث سنوات قاتلت خلالها القوات العسكرية المسلحين.