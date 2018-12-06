كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحذر قبرص من نشر قوات عسكرية أمريكية على أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت روسيا، اليوم الأربعاء، السلطات فى قبرص من السماح بنشر قوات عسكرية أمريكية على أراضيها، قائلة إنّ مثل هذه الخطوة ستجلب ردة فعل روسية وستؤدي إلى "عواقب خطيرة ومزعزعة للاستقرار" بالنسبة للجزيرة المتوسطية.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية، إنّ موسكو أصبحت تدرك ما أسمته "الخطط المعادية لروسيا" التي تشمل قبرص الجيش الأمريكى، الذي قال إنه يتطلع إلى إقامة قواعد عمليات متقدمة لقواته هناك.

وقال زاخاروفا في مؤتمر صحفي في موسكو "نحصل على معلومات من مصادر مختلفة بأن الولايات المتحدة تدرس بنشاط خيارات لبناء وجودها العسكري في قبرص."

وأضافت "هذا الهدف ليس سراً لمواجهة التأثير الروسي المتنامي في المنطقة في ضوء العملية الناجحة التي يقوم بها الجيش الروسي في سوريا".