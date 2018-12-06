كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل: مليونا فقير إضافي في 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعيش نصف عدد الفقراء تقريباً، 44.8% في شمال شرق البرازيل. وتعتمد البيانات على تعريف البنك الدولي للفقر، الذي يحدده بيعيش الشخص بأقل 5.5 دولارات أو ما يعادلها يومياً.
وارتفع عدد البرازيليين الذين يعيشون في فقر مدقع، عندما يقل دخل الشخص عن 1.9 دولار يومياً، من 13.5 مليون شخص في 2016، إلى 15.2 مليون شخص في 2017، ما يمثل 7.7% من السكان.
وعانت البرازيل، أكبر بلد في أميركا اللاتينية من حيث عدد السكان 208 ملايين، من أسوأ ركود، بين 2014 و2016.
وعادت العام الماضي إلى تحقيق النمو رغم أنه كان بطيئاً.
وجاء في بيان المعهد أن معدل البطالة ارتفع من 6.9% إلى 12.5 % بين 2014 و2016.
وتُظهر الأرقام الأخيرة التي تعود إلى أكتوبر(تشرين الأول) أنّ البطالة انخفضت إلى 11.7%.
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