كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل: مليونا فقير إضافي في 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الفقراء في البرازيل بنحو مليوني شخص العام الماضي، وسط أسوأ ركود تشهده البلاد في تاريخها، بحسب مكتب الإحصاءات الحكومي.

وجاء في بيان للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات أن عدد الفقراء ارتفع من 52.8 مليون شخص في 2016 إلى 54.8 مليون شخص في 2017، ما يعني أن26.5% من سكان البلاد، تحت خط الفقر.

ويعيش نصف عدد الفقراء تقريباً، 44.8% في شمال شرق البرازيل. وتعتمد البيانات على تعريف البنك الدولي للفقر، الذي يحدده بيعيش الشخص بأقل 5.5 دولارات أو ما يعادلها يومياً.

وارتفع عدد البرازيليين الذين يعيشون في فقر مدقع، عندما يقل دخل الشخص عن 1.9 دولار يومياً، من 13.5 مليون شخص في 2016، إلى 15.2 مليون شخص في 2017، ما يمثل 7.7% من السكان.

وعانت البرازيل، أكبر بلد في أميركا اللاتينية من حيث عدد السكان 208 ملايين، من أسوأ ركود، بين 2014 و2016.

وعادت العام الماضي إلى تحقيق النمو رغم أنه كان بطيئاً.