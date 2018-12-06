أنباء عن الإفراج عن سعد لمجرد…أصدقاؤه يحتفلون وعائلته تلتزم الصمت

نشر عدد من أصدقاء الفنان المغربي، سعد لمجرد، خبر إطلاق سراحه، اليوم الأربعاء، وذلك بعد شهور قضاها في السجن، في فرنسا، على خلفية قضية اغتصاب ثانية، سجلتها ضده شابة في “سانتروبي”.

وقال أصدقاء لمجرد إن “لمعلم” عانق الحرية بعدما سقطت تهمة الاغتصاب عنه.

وتناقل عدد من أصدقاء لمجرد، على شبكات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، خبر الإفراج عنه من سجنه، فيما سبق لكتاب فرنسيين، أن لمحوا إلى إمكانية الإفراج عنه اليوم الأربعاء، قبل الإعلان عن الخبر.

وفيما التزمت عائلته الصمت، حيث امتنع والداه الفنان البشير عبدو، والفنانة نزهة الركراكي، عن الرد على كل الاتصالات، قالت مصادر ل”سيدتي” إنه محاميه سيعقد، غدا الخميس، ندوة صحفية.

يشار إلى أن المجرد كان قد عاد لسجنه، بعد تمتيعه بسراح مؤقت، في قضية اتهامه باعتداء جنسي، كان قد توبع بها منذ أشهر، فيما تعد هذه القضية، هي الثانية في سجل المجرد من هذا النوع، في فرنسا.