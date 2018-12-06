العثماني من نواكشوط: المغرب مهتم باستقرار وأمن وتنمية منطقة الساحل

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المغرب، بحكم عمقه الإفريقي، حريص على استقرار وأمن وتنمية منطقة الساحل والصحراء.

وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح صحفي خلال وصوله مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة نواكشوط لحضور أشغال مؤتمر الدول الشريكة والمانحة لمجموعة دول الساحل الخمسة، أن المغرب مهتم بالعلاقات الإفريقية وحريص على التعاون مع الدول الإفريقية وعلى دعم استقرار منطقة الساحل التي تعيش تهديدات خطيرة تؤثر على أمن المنطقة برمتها.

وأضاف رئيس الحكومة أن المغرب يعمل على التعاون مع شركائه في دول الساحل الخمسة من أجل تنمية المنطقة، وأنه أعد برنامجا سيقترحه في إطار تدخلاته في الملتقى الذي سيعقد يوم غد الخميس.

إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة على تثمين العلاقات الثنائية مع موريتانيا وتطويرها والرقي بها وتحسينها، مشيرا إلى تبني المغرب عدة مبادرات اقتصادية واجتماعية وسياسية لدعم التعاون بين البلدين.