تونس تمدد حالة الطوارئ

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدّة شهر واحد ابتداء من 7 دجنبر 2018.
وأفادت صفحة الرئاسة التونسية في بيان، بأن قرار التمديد تم بالتشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي.
وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد أواخر 2015، إثر تفجير إرهابي راح ضحيته 12 عنصرا من قوات الأمن الرئاسي، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات آخرها لمدة شهر في 5 أكتوبر الماضي.
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