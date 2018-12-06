مشجعون للدفاع الحسني الجديدي يلقون حتفهم في حادثة سير خطيرة-صور

تعرضت سيارة كانت تقل مشجعين لفريق الدفاع الحسني الجديدي، مساء اليوم الأربعاء، لحادثة سير خطيرة، بعد اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بالأنصار على مستوى مدخل المدينة.
وحسب مصادر محلية، فإن حادثة السير أسفرت عن خسائر في الأرواح، حيث لقي أربعة أشخاص من أنصار الفريق الجديدي حتفهم، في حين تم نقل مصابين آخربن على وجه السرعة لتلقي الإسعافات بالمستشفى الإقليمي للمدينة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن شخصا خامسا لقي حتفه أيضا خلال حادثة السير، بعد ارتطام الشاحنة بدراجته النارية، قبل أن تصطدم بالسيارة التي كانت تقل عددا من جماهير الفريف الدكالي، والذين كانوا في طريق العودة بعد متابعة مباراة فريقهم أمام الوداد الرياضي.
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