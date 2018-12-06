بعد إعلان توقف ” آخر ساعة”.. برلماني من “البيجيدي”: هل يعلن من أطلقها أنه بدوره “غادي يبدل ساعة بأخرى”!

بعد إعلان وقف إصدار النسخة الورقية لجريدة ” آخر ساعة”، عاد جدل الصراع السياسي بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة إلى الواجهة.

وفي هذا السياق، ربط المستشار البرلماني بجهة فاس مكناس، علي العسري، بين جريدة آخر ساعة، التي أسدل الستار عن نسختها الورقية، والجهة السياسية التي أطلقتها قبل 3 سنوات، في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة.

وكتب العسري، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة نشرها في صفحته الفيسبوكية ” بعدما أعلنت جريدة آخر ساعة بنفسها رسميا نهاية ساعتها، هل يعلن المشروع البئيس الذي أطلقها أنه بدوره غادي يبدل ساعة بأخرى”.