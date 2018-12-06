طالب يقتل أستاذه في جامعة بضواحي باريس

طعن طالب من أصول باكستانية أستاذه السابق في الساحة الأمامية لجامعة ليوناردو دافينتشي ببلدية “كوربفوا” بضواحي باريس.

وقعت الجريمة في منتصف نهار اليوم الأربعاء، حسب موقع “لوباريزيان”، عندما كان أستاذ اللغة الإنجليزية جون داولينغ البالغ من العمر 66 عامًا، يخرج من الجامعة لإحضار وجبة الغذاء، فوجد طالبه السابق في انتظاره، تبادلا أطراف الحديث مدة قصيرة، ثم أقدم الشاب على طعنه بسكين عدة مرات على مستوى الرقبة وأرداه قتيلًا.

“حاول الجاني الفرار، إلا أن حراس الأمن سارعوا لإلقاء القبض عليه”، حسب شهادة شيماء إحدى الطالبات بالجامعة، والتي كانت مقتنعة بأنها جريمة مدبرة عن إصرار وترصد.

تبين أن الشاب البالغ من العمر 37 عامًا تم قبوله للدراسة بالجامعة في شتنبر 2016، ثم طرد منها في غشت 2017، وحسب باسكال برواي مدير الجامعة: “في البداية تابع دراسته بشكل عادي لمدة 3 أشهر، لكنه لم يتمكن من النجاح تلك السنة”.

وكان الضحية ذو الأصول الأيرلندية يحظى بحب واحترام داخل الجامعة الخاصة التي درّس بها 20 عامًا، ولا يعرف أحد إن كانت الجريمة عبارة عن فعل انتقامي، أو إذا كان للأستاذ يد في طرد الطالب، خصوصًا أن الحوار الأخير بينهما دار بعيدًا عن الآذان.