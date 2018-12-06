منخفض جوي يقترب من البلاد... ليال ماطرة ونهاية أسبوع شتوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتأثر البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي يهطل خلالها أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وسط تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات، وذلك بعد توقف هطول الأمطار الغزيرة لأيام قليلة، واقتصار تساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة.

وتشهد المناطق على طول السهل الساحلي رياح عاصفة، فيما تكون درجات الحرارة أقل من معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، وفي المساء ترتفع وتيرة العواصف الرعدية والبرق على طول السهل الساحلي الشمالي.

ووفقًا للتقديرات فإن الحالة عدم المستقرة تسبق قدوم منخفض جوي قوي متوقع نتيجة تدفق رياح باردة من شرق القارة الأوروبية نحو البحر الأبيض المتوسط.

وتشير آخر المعطيات أن المناطق الشمالية من البلاد مثل حيفا وعكا ومناطق الجليل والناصرة وشمال الضفة الغربية المحتلة وخصوصا في نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية ورام الله، ستشهد تساقط كميات كبيرة من الأمطار قد تتجاوز معدلاتها في بعض المناطق حاجز 100 ملم.

في حين تشهد المناطق الجنوبية بما في ذلك وسط الضفة الغربية المحتلة وجنوبها وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى منطقة النقب، تساقط كميات مرتفعة نسبيًا من الأمطار.

ويعود الفارق في التأثير بين المناطق الشمالية والجنوبية إلى تمركز المنخفض الجوي وحركة رياحه الجنوبية الغربية التي تصل إلى المناطق الشمالية تحديدًا.

فيما يحذر خبراء الأرصاد الجوية، من تشكل مفاجئ للسيول والفيضانات في النقب وإيلات (أم رشراش) وجنوب وادي عربة، وذلك بسبب هطول الأمطار وهبوب قوي للرياح الضبابية.

في حين تزداد المخاوف من تشكل الفيضانات على طول السهل الساحلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويحذر الخبراء المزارعين وأصحاب الدفيئات الزراعية من أي طارئ نتيجة غزارة الأمطار في بعض الفترات.

وتشير التوقعات إلى ازدياد وتضاعف الأجواء الماطرة مع بداية دخول المنخفض إلى أجواء البلاد، كما أن أي إزاحة في مركز المنخفض قد تؤدي إلى اتساع دائرة المناطق التي يشملها المنخفض أو خروج مناطق من التأثير الفعلي له.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار الغد والليلة فهي كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 13 – 9، صفد 9 – 8، طبرية 17 – 14، الناصرة 14 – 10، حيفا 15 – 12، يافا 18 – 14، القدس المحتلة 13 – 9، اللد 18 - 12، أسدود 18 - 14، بيسان 18 – 13، عين جدي (البحر الميت) 24 – 16، بئر السبع 18– 10، أم رشرش (إيلات) 24 – 13.