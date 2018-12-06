شكرا لقرائتكم خبر عن «حواجز» تصطاد الشباب للالتحاق بجيش النظام السوري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال صحفي سوري رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنيّة إن: “هناك حالة من حظر التجول للشباب الّذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 40 عاماً، في قلب دمشق؛ نتيجة رفضهم للالتحاق بجيش النظام السوري”، بحسب “العربية”.

وأضاف: “لدي أقرباء، التحقوا بجيش النظام السوري رغماً عنهم، بعد أن قبض عليهم عناصر الجيش على حواجزهم أثناء ذهابهم لأعمالهم”، مشيراً إلى أنه “قد تم فرزهم ليخدموا بالجيش، في ريف دمشق، لا سيما في القوات الخاصة ببلدة الدريج”.

وتابع: “بعضهم كانوا موظفين مدنيين في دوائر الدولة، وسبق لهم حتى أن خدموا في صفوف جيش النظام قبل سنوات”.

ويعيش الشبان السوريون في قلب العاصمة دمشق وبعض أريافها، قلقاً كبيراً، يمنع غالبيتهم من الخروج من منازلهم؛ وذلك لوجود حواجز كثيرة لعناصر النظام، التي تلقي القبض عليهم لفرزهم إلى الجيش في ما بعد.

وأشار صحفي آخر إلى أن مديرية التجنيد العامة في حكومة الأسد، على ما يبدو، لا تحدّث بياناتها، فقد سبق لها أن أرسلت برقيات إلى بيوتِ شبابٍ قضوا في الحرب السورية، وطلبت من ذويهم أن يلبي أبناؤهم نداء الجيش.

كما كشف عن أن من يدفع أموالاً طائلة لبعض السماسرة المقربين من النظام، يستطيع أن ينجو من الانضمام للجيش لو قبض عليه عناصره، لكن من ليس لديه وساطات، فسينضم حتى لو كان لديه تأجيل دراسي أو سبق له أن خدم عسكريته”.