شكرا لقرائتكم خبر عن «معزة» تأكل 20 ألف يورو! والان نبدء بالتفاصيل
وأعدت عائلة سيميتش في قرية رانيلوفيتش في ضاحية أراندلوفاك، الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوب بلغراد، مبلغًا كبيرًا بقيمة 20 ألف يورو لشراء عشرة هكتارات من الأراضي، ووضعوا المبلغ على الطاولة منتظرين البائع.
وقالت ميلينا سيميتش: "خرج والد زوجتي في الصباح لإطعام الماشية، ولكنه لم يلاحظ أن الباب الأمامي للمنزل ظل مفتوحا دخلت المعزة "بيلكا" البيت، والتي عاشت لدينا لعدة سنوات، وبدأت في تناول النقود من الطاولة".
وتابعت: "عندما سمعنا ضوضاء في المنزل، أسرع زوجي لمعرفة ما يحدث، وتفاجأ مما رآه، لقد أكلت المعزة كل المال من الطاولة، وبقي نحو 300 يورو فقط، والباقي ابتلعته".
وأضافت الزوجة: "زوجي يلتزم الصمت منذ ذلك الحين، ويجلس وينظر إلى نقطة واحدة".
ووفقا للموقع، تم طهي المعزة بعد هذا الحادث وأكلها.
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