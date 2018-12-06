ليفربول يواصل مطاردة السيتي على صدارة البريميرليج

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٢ ص

حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره بيرنلي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب استاد تيرف مور، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر، وشارك الدولي المصري محمد صلاح كبديل في الدقيقة 65، واستطاع أن يصنع الهدف الثالث لصالح شاكيري الذي قتل المباراة تماما. وتعرض جو جوميز، مدافع ليفربول للإصابة في الدقيقة 21، وقرر كلوب إشراك ألكساندر أرنولد في الدقيقة 23.

واستطاع كورك أن يتقدم لصالح بيرنلي في الدقيقة 54 من كرة بدأت بضربة ركنية من الجانب الأيمن سددها وود في جسد أليسون لتذهب أمام زميله الذي أسكنها في الشباك. وفي الدقيقة 62، أدرك ميلنر التعادل لصالح ليفربول، بعدما سدد كرة أرضية ضعيفة على مرمى بيرنلي لم يتمكن جو هارت من التحرك تجاهها، وشارك محمد صلاح وفيرمينو