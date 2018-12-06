هل تنجح تحركات عاشور لوأد غضب أصحاب الروب الأسود؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - طالب «عاشور» أعضاء مجلس نقابته بالنظر في زيادة دعم علاج الأمراض الخطرة ومن المفترض أن تجتمع لجنة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، لاستكمال استماع مقترحات الأعضاء

جهود ولقاءات مستمرة، أجراها سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب حالة الغضب التي انتابت جموع المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين مجلس النقابة، بالتقصير في علاج زميلتهم المحامية شيماء التي كانت تعاني من مرض السرطان، وتوفت متأثرة بالمرض اللعين، بحجة أنها تجاوزت الحد الأقصى للعلاج، رغم استغاثتها بالنقابة لتحمل تكاليف علاجها. شيماء، المحامية المتوفية، أحدثت خلال الآونة الأخيرة حراكا سريعا داخل أروقة نقابة المحامين، ودعا سامح عاشور إلى التحرك لامتصاص غضب أصحاب الروب الأسود.

هجوم المحامين هاجم كثير من المحامين، مجلس نقابتهم، إلا أن الأخير دافع عن نفسه مؤكدًا أن المجلس لم يقصر في علاج الزميلة، وقدم يد العون لها، وتم استثناؤها من كل شروط القيد، مناشدا المحامين التروي وعدم الانفعال، والاطلاع على الحقائق أولا قبل تحميل النقابة المسئولية. وبحث سامح عاشور، نقيب المحامين، سبل

هجوم المحامين هاجم كثير من المحامين، مجلس نقابتهم، إلا أن الأخير دافع عن نفسه مؤكدًا أن المجلس لم يقصر في علاج الزميلة، وقدم يد العون لها، وتم استثناؤها من كل شروط القيد، مناشدا المحامين التروي وعدم الانفعال، والاطلاع على الحقائق أولا قبل تحميل النقابة المسئولية. وبحث سامح عاشور، نقيب المحامين، سبل التعاون المشترك مع عماد كاظم ، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، ونصر حامد، مدير مساعد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي للشئون الصحية والفنية. مشروع العلاج قبل عدة أيام التقى نقيب المحامين بوزيرة الصحة هالة زايد، كما استقبل، اليوم الأربعاء، بمكتبه، كلا من الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور نصر حامد، مدير مساعد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتناول اللقاء التعاون بين النقابة والمجالس الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي، بما يخدم منظومة علاج المحامين، وخاصة علاج الأمراض المزمنة وعمليات زراعة الكبد والكلى، والقلب المفتوح.



استعرض سامح عاشور رؤيتة للتعاون المشترك بما يدعم مشروع العلاج، ويعود بالفائدة على المحامين، ويوفر رعاية صحية جيدة بأقل الأسعار، كما استعرض "كاظم" و"حامد" التطوير الذي تم خلال الفترة الماضية بالمجالس الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي بما يخدم خدمة العلاج بنقابة المحامين، واتفق الطرفان على دراسة عقد بروتوكولي تعاون بين النقابة والجهتين التابعتين لوزارة الصحة خلال الفترة المقبلة. تنقية الجداول

وسبق وأعلن نقيب المحامين سابقا أن اجتماع مجلس النقابة المقبل سيشهد الإعلان عن زيادة مالية بمشروع العلاج، إضافة لزيادة لمساهمة النقابة في بعض العمليات كزراعة الكبد والكلى، والقلب المفتوح، إضافة لعلاج الأمراض السرطانية، كأحد مكاسب تنقية الجداول من غير المشتغلين.‎ وأصدرت نقابة شمال القاهرة بيانا في وقت سابق، أكدت فيه دعمها للمحامية المرحومة شيماء بمبلغ 63 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه منذ بداية علمها بمرض المحامية المرحومة شيماء عبد المنعم. وطالب «عاشور» أعضاء مجلس نقابته بالنظر في زيادة دعم علاج الأمراض الخطرة ، ومن المفترض أن تجتمع لجنة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، لاستكمال استماع مقترحات الأعضاء، وإعداد التقرير النهائي لعرضه باجتماع مجلس النقابة العامة. عجز النقابة علق المحامي سيد أبو الخير، أن تحركات سامح عاشور بعد وفاة زميلتهم المحامية شيماء عبد المنعم، لن تطفئ غضب المحامين، مشيرا إلى حالة الوهن والعجز التي أصابت النقابة خلال الآونة الأخيرة، بجانب عجزها عن الاضطلاع بدورها في حماية أعضائها وصون كرامتها وكرامتهم. وأضاف المحامي في تصريحات لـ«التحرير»، أن هناك خللا ماليا وإداريا ملحوظا داخل أروقة النقابة، إضافة إلى حرمان المرضى والأيتام من حقوقهم، وحجب الميزانيات وعدم عرضها على الجمعية العمومية للمحامين. وتابع أن الجميع يرى مركزية الإدارة وتجاهل كل دور للنقابات الفرعية، وتدني جميع الخدمات النقابية والمهنية وفشل منظوماتها وعلى رأسها منظومة العلاج. ولفت إلى حالة الفشل في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية والامتناع عن تطبيق قانون المحاماة بشأن دور النقابات الفرعية في إدارة أموال الرعاية والصحية والاجتماعية واستقلالها عن اموال النقابة.

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