شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طلبات إحاطة لوزيرى قطاع الأعمال والصناعة على مائدة "اقتصادية البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل، على مدار يومى الأحد والإثنين، لمناقشة 9 طلبات إحاطة موجهة لوزيرى قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، بواقع 4 طلبات للأول و5 للثانى.
وتعددت موضوعات طلبات الإحاطة الموجهة للوزيرين، ونستعرضهم فيما يلى:
وزير قطاع الأعمال العام:
1- بيع عدد أسهم من الشركات والبنوك فى البورصة المصرية تنفيذاً لاتفاقية صندوق النقد الدولى، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
2- تحويل جراج شركة شرق الدلتا للنقل الكائن بحى المناخ بمحافظة بورسعيد إلى تجمع سكنى استثمارى دون طرح أى إعلان.
3- برنامج الحكومة الجديد المسمى (أطروحات) والذى أعلن عن بيع عدد من شركات قطاع الأعمال وبعض البنوك الوطنية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
4- خطة الحكومة لخصخصة وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة وطرحها للبيع والاكتتاب العام وما تم من إجراءات فى هذا الشأن.
وزير التجارة والصناعة:
1- ممارسات جهاز حماية المنافسة بخصوص صدور إذن ضبطية قضائية على المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
2- إصدار نموذج جديد للشهادات الصحية من هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لجميع الشحنات المصدرة من مصر إلى السعودية ورفض مديرية الصحة بالإسكندرية إصدار النموذج الجديد للمصدرين.
3- الثغرات فى عملية تصدير السلع الزراعية نتيجة سماح قانون الاستثمار الجديد لبعض الشركات والأشخاص بالتصدير للخارج دون الالتزام بشروط وإجراءات القيد والمتابعة فى سجل المصدرين.
4- عدم وجود إجراءات رقابية على الواردات من قطع غيار السيارات وغيرها من الأدوات الصناعية ما يعد استخفافا بسلامة المواطنين.
5- زيادة أسعار الأخشاب إلى الضعف ما أدى إلى حالة من الكساد سادت صناعة "الموبيليا" فى محافظة دمياط ما أدى إلى حدوث انهيار كامل فى هذه الصناعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طلبات إحاطة لوزيرى قطاع الأعمال والصناعة على مائدة "اقتصادية البرلمان" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .