شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طلبات إحاطة لوزيرى قطاع الأعمال والصناعة على مائدة "اقتصادية البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل، على مدار يومى الأحد والإثنين، لمناقشة 9 طلبات إحاطة موجهة لوزيرى قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، بواقع 4 طلبات للأول و5 للثانى.

وتعددت موضوعات طلبات الإحاطة الموجهة للوزيرين، ونستعرضهم فيما يلى:

وزير قطاع الأعمال العام:

1- بيع عدد أسهم من الشركات والبنوك فى البورصة المصرية تنفيذاً لاتفاقية صندوق النقد الدولى، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

2- تحويل جراج شركة شرق الدلتا للنقل الكائن بحى المناخ بمحافظة بورسعيد إلى تجمع سكنى استثمارى دون طرح أى إعلان.

3- برنامج الحكومة الجديد المسمى (أطروحات) والذى أعلن عن بيع عدد من شركات قطاع الأعمال وبعض البنوك الوطنية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

4- خطة الحكومة لخصخصة وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة وطرحها للبيع والاكتتاب العام وما تم من إجراءات فى هذا الشأن.

وزير التجارة والصناعة:

1- ممارسات جهاز حماية المنافسة بخصوص صدور إذن ضبطية قضائية على المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

2- إصدار نموذج جديد للشهادات الصحية من هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لجميع الشحنات المصدرة من مصر إلى السعودية ورفض مديرية الصحة بالإسكندرية إصدار النموذج الجديد للمصدرين.

3- الثغرات فى عملية تصدير السلع الزراعية نتيجة سماح قانون الاستثمار الجديد لبعض الشركات والأشخاص بالتصدير للخارج دون الالتزام بشروط وإجراءات القيد والمتابعة فى سجل المصدرين.

4- عدم وجود إجراءات رقابية على الواردات من قطع غيار السيارات وغيرها من الأدوات الصناعية ما يعد استخفافا بسلامة المواطنين.

5- زيادة أسعار الأخشاب إلى الضعف ما أدى إلى حالة من الكساد سادت صناعة "الموبيليا" فى محافظة دمياط ما أدى إلى حدوث انهيار كامل فى هذه الصناعة.