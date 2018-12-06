شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتوجه إلى الأردن للمشاركة بمؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"، تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وذلك تقديرا لدورها كأحد أفضل نماذج القيادة النسائية الناجحة علي المستوى العالم العربي، لعرض تجربتها كوزيرة مصرية واستعراض التحديات التي تواجه المرأة في المناصب القيادية والإنجازات التي حققتها في ملفات الوزارة المختلفة.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز النساء المؤثرات في مجال الإعلام والسياسة والاقتصاد على مستوى العالم، إلى جانب ممثلين عن قطاع الأعمال والاقتصاد، حيث يهدف إلى إلقاء الضوء على واقع المرأة في الشرق الأوسط، كما يتناول دور المرأة في السياسة والأعمال ويسلط الضوء على قصص لأمهات التحق أبناؤهن بالجماعات الإرهابية.