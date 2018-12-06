أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا شدته 5.2 درجة هز ساحل وسط ​تشيلي​ . وأضافت أن الزلزال وقع على مسافة حوالي تسعة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة سان أنطونيو الساحلية. وكان مركز الزلزال على عمق 40.8 كيلومتر تحت السطح وهز المباني في العاصمة سانتياغو.

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزلال شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب ساحل تشيلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .