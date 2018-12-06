العمل الدولية: عدد العمالة المهاجرة في العالم ارتفع لـ 14 مليون مهاجر

أكدت ​منظمة العمل الدولية​ التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أن :عدد ​العمال​ المهاجرين وصل إلى 164 مليون شخص في 2017، وكان عددهم 150 مليونا في 2013، بزيادة مقدارها 9 بالمئة".

وأوضحت المنظمة أنه "استنادا لمعطيات صدرت عن دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة ​الأمم المتحدة​، إلى أن مجمل عدد العمال المهاجرين في العالم وصل إلى 227 مليونا، بينهم 234 مليون مهاجر في عمر القادرين على العمل، ما فوق 15 عاما، لكن عدد القادرين فعليا على العمل لا يتجاوز 164 مليون مهاجر".

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن "عمر 87 بالمئة من العمال المهاجرين يتراوح بين 25 و 64 عاما، ويشكل الرجال نسبة 58 بالمئة من مجمل العمالة المهاجرة في العالم".

واعتبر "التقرير أن عدد العمالة المهاجرة يشكل نسبة 4.7 بالمئة من مجمل القوى العاملة في العالم".