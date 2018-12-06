البابا تواضروس يكشف عن عدد الأقباط في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن عدد الأقباط في مصر.

وقال البابا تواضروس في حوار مع فضائية "Ten" اليوم الأربعاء، إنه يوجد تقريبًا في مصر 15 مليون قبطي يشكلون قرابة 15% من الشعب المصري.

وتابع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية: "كل طفل يولد يتم تعميده، وقت ما يحدث ذلك يتم إصدار شهادة بالتعميد، ومن خلال الشهادة نجري إحصاء يسمى العضوية الكنسية، وهي ما أعطتنا في النهاية هذا الرقم".

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