انت الان تتابع النجم «شون بن» في تركيا لتصوير فيلم وثائقي عن خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٠ م

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الممثل الأمريكي الشهير شون بن، زار تركيا، لتصوير فيلم وثائقي عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول. وقُتل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2017، خلال زيارته لقنصلية بلاده للحصول على الأوراق المتعلقة بالزواج في الثاني من أكتوبر الماضي. ونشرت وكالة أنباء الأناضول، صورًا للفنان الفائز مرتين بجائزة الأوسكار، في إسطنبول، لافتة إلى أنه "سيجسد مقتل الصحفي السعودي في فيلم وثائقي قريبًا".

وقُتلَ خاشقجي، 59 عامًا، في الثاني من أكتوبر الماضي، خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت معدة مسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية. وكان النائب العام السعودي، قد أعلن أن التحقيقات الأولية في قضية الصحفي جمال خاشقجي أظهرت وفاته، مشيرًا إلى