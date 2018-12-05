النجم «شون بن» في تركيا لتصوير فيلم وثائقي عن خاشقجي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٠ م
ذكرت وسائل إعلام تركية أن الممثل الأمريكي الشهير شون بن، زار تركيا، لتصوير فيلم وثائقي عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول. وقُتل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2017، خلال زيارته لقنصلية بلاده للحصول على الأوراق المتعلقة بالزواج في الثاني من أكتوبر الماضي. ونشرت وكالة أنباء الأناضول، صورًا للفنان الفائز مرتين بجائزة الأوسكار، في إسطنبول، لافتة إلى أنه "سيجسد مقتل الصحفي السعودي في فيلم وثائقي قريبًا".
وقُتلَ خاشقجي، 59 عامًا، في الثاني من أكتوبر الماضي، خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت معدة مسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية. وكان النائب العام السعودي، قد أعلن أن التحقيقات الأولية في قضية الصحفي جمال خاشقجي أظهرت وفاته، مشيرًا إلى
وقُتلَ خاشقجي، 59 عامًا، في الثاني من أكتوبر الماضي، خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت معدة مسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية.
وكان النائب العام السعودي، قد أعلن أن التحقيقات الأولية في قضية الصحفي جمال خاشقجي أظهرت وفاته، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية، كما أظهرت التحقيقات أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه في أثناء وجوده في قنصلية المملكة بإسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي.
وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما تولى منصب مستشار للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.
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