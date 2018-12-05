بعد «وسط البلد» 4 أفلام مصرية مع «عنها» في المنيا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - "عنها" هو شعار الدورة الثانية من ملتقى ميدفيست ويستكمل الملتقى فعاليات دورته الثانية يوم الجمعة المقبلة في محافظة المنيا، حيث يعرض به12 فيلما قصيرا

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

هدف الملتقى هو اكتشاف أرض مشتركة بين الطب والأفلام السينمائية، من خلال عرض أفلام لها علاقة بالطب وبالصحة النفسية والجسدية بشكل عام، حيث يعقب كل عرض مناقشة مفتوحة يديرها مجموعة من الخبراء من صناع الأفلام، والأكاديميين، والأطباء النفسيين، بالإضافة إلى مشاركة طلاب من كليات الطب المختلفة. يحرص الملتقى هذا العام على توسيع قاعدة الجمهور، بهدف زيادة الوعي العام ببعض المشكلات الصحية والعقلية التي يعاني منها المجتمع، فبعد أن بدأ الدورة في سينما كريم بالقاهرة ينتقل إلى المنيا في الصعيد وستنتقل فيما بعد إلى مدينة الإسكندرية.

ويشارك في الملتقى أفلام من مصر، وأمريكا، وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، والسعودية. أربعة أفلام من مصر وهى (صباح الفل) والذى حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير فى مهرجان بورسعيد الثالث للأفلام القصيرة، وفيلم (ابن بنوت) الذى يعيش فيه الناس عالما افتراضيا تسيطر فيه المرأة على الرجل، فيلم (أحمر) الذى يناقش

ويشارك في الملتقى أفلام من مصر، وأمريكا، وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، والسعودية. أربعة أفلام من مصر وهى (صباح الفل) والذى حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير فى مهرجان بورسعيد الثالث للأفلام القصيرة، وفيلم (ابن بنوت) الذى يعيش فيه الناس عالما افتراضيا تسيطر فيه المرأة على الرجل، فيلم (أحمر) الذى يناقش قضية العنف المتزايد ضد المرأة، و(أما أنا) والذي يحكى قصة سيدة تقوم بعملية استئصال للثدي، لتبدأ في التساؤل عن الجمال وصورتها عن نفسها، وعن الحب، والعلاقات الإنسانية. ومن أمريكا تعرض ثلاثة أفلام هي (ادفعي) ويهدف لزيادة الوعي حول قضية وفاة السيدات في أثناء الولادة، و(مع الأم) الذى يناقش دور الدايات في جواتيمالا، التي تعتبر من أخطر الأماكن التي يمكن أن تلد فيها النساء في العالم، حيث تحكي سيدتان قصصيهما الشخصية، وتشاركان بتجاربيهما في مساعدة ومساندة النساء في مجتمعهما، وفيلم (يائل) عن قصة فتاة كانت والدتها تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، مما أودى بها إلى الانتحار في النهاية، وهو ما تعرضت له تلك الفتاة بعد أن أصبحت أمًّا، فهل ستترك أطفالها لنفس المصير الذي تركته لها والدتها؟ كما يتضمن البرنامج فيلمين من الإمارات العربية المتحدة وهما (أمنية) والذي يلقي الضوء على ظاهرة الختان من خلال قصة موظفة استقبال تعيش في أبو ظبي، عانت من عملية الختان في سن العاشرة، وقضت ثلاث سنوات من عمرها في العلاج النفسي، وفيلم الرسوم المتحركة (كاروما) الذي يحكي حكاية فتى طموح يترك العيش مع والديه سعيا وراء تحقيق أحلامه. وتشارك المملكة العربية السعودية بفيلم (مصاصة) عن قصة فتاة سعودية صغيرة تدعى تغريد، تشعر بالضغط من قيود مجتمعها الدينية، وتحاول التمرد عليها بارتداء الجاكيت الرمادي المفضل لديها فوق عباءتها. وعندما تصلها أول دورة شهرية لها، تتصاعد حدة المشكلات التي تواجهها. كما يتضمن الملتقى فيلما صامتا من فرنسا بعنوان (آما) يقدم أطروحات، يترك لكل متفرج حرية تفسيرها بناء على تجاربه الشخصية، وفيلما آخر من أيرلندا بعنوان (كيف كان يومك؟) والذى يناقش عاطفة الأمومة خلال قصة سيدة تترقب ولادة مولودها الأول. ومن المفترض أن يتم تقسيم الأفلام إلى مجموعتين، حيث يعقب كل مجموعة جلسة نقاش مدتها 45 دقيقة، يحضرها مجموعة من السينمائيين، والأطباء، والمعالجين النفسيين، أبرزهم السيناريست مريم نعوم، والدكتورة ألفت علام، استشارية علم النفس، والدكتور شريف الهراوي جراح عظام، والدكتورة زينب حيدة استشارية النساء والتوليد والصحة الإنجابية، والدكتورة هدى قنديل، المعالجة النفسية واستشارية تدريب الجندر والتعليم المدني. ويستهدف الملتقى في دورته الثانية والتي تحمل شعار «عنها» التركيز على صحة المرأة، من خلال مناقشة تناول السينما لموضوعات صحية تمس المرأة بشكل مباشر، مثل البلوغ، والحمل، والولادة، واكتئاب ما بعد الولادة، والأمومة، والختان، وسرطان الثدي، والعنف، والتمييز ضد المرأة وتأثيره النفسي، وغيرها من الموضوعات. يذكر أن الدورة الثانية من الملتقى تحمل شعار "عنها"، وتستهدف التركيز على صحة المرأة، من خلال مناقشة تناول السينما لموضوعات صحية تمس المرأة بشكل مباشر، وقد تأسس في مصر من قبل الدكتور مينا النجار، إخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية والبارإكلينيكية.



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