انت الان تتابع عبد الحفيظ: الليلة طويلة واللي هيتجاوز هنتجاوز معاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٩ م
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه ما زال يمر بمرحلة صعبة، ولديه عمل كبير في الفترة الحالية داخل وخارج الملعب، لاستعادة التوازن وتحقيق النتائج المنتظرة سريعًا. وتحدث «عبد الحفيظ»، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، عن مواجهة الجونة، مشيرًا إلى أن الروح القتالية للاعبين زادت في الشوط الثاني، وكان من الممكن زيادة عدد الأهداف، ولدينا ثقة كبيرة في شخصية وروح اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة.
وأوضح: «الغيابات لها تأثير واضح، وهناك ظروف معاكسة تواجه الفريق بشكل مستمر، فهناك لاعبون مهمون يغيبون عن صفوفنا» وتابع: «سيكون هناك شكل آخر للفريق بعد انتهاء شهر ديسمبر الحالي من خلال عودة المصابين، والصفقات الجديدة التي يسعى النادي لإنهائها في الفترة الحالية». وعن الانتقادات
وأوضح: «الغيابات لها تأثير واضح، وهناك ظروف معاكسة تواجه الفريق بشكل مستمر، فهناك لاعبون مهمون يغيبون عن صفوفنا»
وتابع: «سيكون هناك شكل آخر للفريق بعد انتهاء شهر ديسمبر الحالي من خلال عودة المصابين، والصفقات الجديدة التي يسعى النادي لإنهائها في الفترة الحالية».
وعن الانتقادات التي وُجهت له، علق مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قائلًا: «خليك هادي وبارد، الليلة طويلة والسنة بعيدة، هتتكلم هنتكلم، هتتجاوز هنتجاوز، إوعى تفتكر إنك هتاكل حد بصوتك، إنت بتتعامل مع النادي الأهلي، ولازم تعرف إنت بتتعامل مع مين».
وكان رئيس الزمالك، قد وجه انتقادات لاذعة لعبد الحفيظ، موجهًا له بعض العبارات المسيئة، وذلك بعد تصريحات الأخير التي أعرب فيها عن اندهاشه من إسناد لجنة الحكام أغلب مباريات الفريق الأبيض لأربعة حكام فقط.
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