انت الان تتابع عبد الحفيظ: الليلة طويلة واللي هيتجاوز هنتجاوز معاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٩ م

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه ما زال يمر بمرحلة صعبة، ولديه عمل كبير في الفترة الحالية داخل وخارج الملعب، لاستعادة التوازن وتحقيق النتائج المنتظرة سريعًا. وتحدث «عبد الحفيظ»، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، عن مواجهة الجونة، مشيرًا إلى أن الروح القتالية للاعبين زادت في الشوط الثاني، وكان من الممكن زيادة عدد الأهداف، ولدينا ثقة كبيرة في شخصية وروح اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

وأوضح: «الغيابات لها تأثير واضح، وهناك ظروف معاكسة تواجه الفريق بشكل مستمر، فهناك لاعبون مهمون يغيبون عن صفوفنا» وتابع: «سيكون هناك شكل آخر للفريق بعد انتهاء شهر ديسمبر الحالي من خلال عودة المصابين، والصفقات الجديدة التي يسعى النادي لإنهائها في الفترة الحالية». وعن الانتقادات