حكومة فرنسا ترضخ لمطالب المحتجين وتلغي الزيادة في أسعار الوقود

الخليج 365 ـ متابعات

أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الأربعاء، أن الحكومة قررت التراجع بصورة نهائية عن زيادة الضرائب على الوقود، بعدما أثارت الخطة موجة احتجاج غير مسبوقة في العاصمة باريس.

وأعلن فيليب، الثلاثاء، تعليق خطة الزيادة في الضرائب بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها "ستخضع لنقاش موسع في البلاد".

ولفت إلى أن رسوم الغاز والكهرباء لن ترفع، مؤكدا أن هذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع.

واعترف المسؤول الفرنسي بالغلاء في فرنسا، وقال إن الضرائب التي تفرض في البلاد "من الأعلى على مستوى أوروبا".

وشهدت فرنسا موجة مظاهرات حاشدة احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.