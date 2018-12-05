السودان تلغي مهرجان التسوق والسياحة بسبب الظروف الإقصادية

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، قراراً جمهورياً بإلغاء كل مهرجانات التسوق والسياحة التي درجت الولايات على تنظيمها.

ودرجت ولايات مثل البحر الأحمر، والجزيرة، والشمالية، على إقامة مهرجانات للسياحة والتسوق في الشتاء، بحسب ما ذكر موقع "سودان تربيون".

وقال القرار الجمهوري إن "الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإعطاء الأولوية للإنتاج والإنتاجية".

وأكد القرار أن الأولوية القصوى تتمثل في تسهيل معاش الناس وتوفير الخدمات.