الانتربول يرفض تسليم رئيس الإكوادور الأسبق لسلطات بلاده

رفضت الشرطة الدولية الإنتربول، طلب الإكوادور بتحديد مكان رئيس البلاد السابق بين 2007 و2017 رافائيل كوريا والقبض عليه، بعد اتهامه من قبل القضاء الإكوادوري باختطاف سياسي معارض في كولومبيا في 2012.

وقالت المحكمة الوطنية للعدل في بيان إن القاضية دانيلا كاماتشو هيرالدو تلقت إخطاراً من انتربول يفيد برفض إصدار مذكرة حمراء لتحديد مكان كوريا والقبض عليه.

ويقيم كوريا في بلجيكا منذ يونيو(حزيران) 2017 بعدما ترك السلطة لخلفه ومنافسه السياسي الآن، لينين مورينو.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار انتربول قابل "للمراجعة".

وكانت القاضية كاماتشو قررت في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي محاكمة كوريا مع ثلاثة أشخاص آخرين في جريمة اختطاف السياسي المعارض فرناندو بالدا في العاصمة الكولومبية في أغسطس (آب) 2012.

وينفى كوريا تورطه، ويقول إنه هدف لملاحقة سياسية، وأنه لن يمثل أمام المحكمة الاكوادورية لأنه لا يملك ضمانات بمحاكمة عادلة.