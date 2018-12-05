المغرب: ضبط إمرأة حاولت ترويج 10 كم مخدر حشيش و10 آلاف يورو

اعترضت الشرطة المغربية في الساعات الأخيرة 10 أطنان من الحشيش في مدينة الجديدة، المطلة على المحيط الأطلسي، جنوب الرباط، قبل تصديرها بحراً.

وأعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني مساء اليوم، أن العملية أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص، بينهم إمرأة، للاشتباه بصلتهم بشبكة نشطة في التهريب الدولي للمخدرات، فضلاً عن ضبط 10 آلاف يورو متأتية على الأرجح من تجارة المخدرات.

وبدأت عملية الشرطة حين أوقف كمين أمني سيارة كانت تقل 400 طرد من الحشيش بوزن إجمالي 10 آلاف كيلوغرام.

وتكشف طريقة تغليف الطرود أنها كانت ستنقل بحراً إلى الخارج، وأنها كانت تحمل أربعة رموز مختلفة ما يشير إلى أن ورائها العديد من شبكات الاتجار بالمخدرات.

ويعد المغرب المنتج الأول للقنب الهندي، الذي يُستخرج منه الحشيش، في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى 38 ألف طن تزرع على مساحة 52 ألف هكتار في 2012، وفق تقرير العالمي للأمم المتحدة عن المخدرات في 2014.

وتتركز هذه الزراعة في شمال البلاد، خاصةً في سلسلة جبال الريف، والوديان الجنوبية وتمثل المصدر الرئيسي لدخل آلاف الأسر.