شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تتولى المرأة شيخ طريقة صوفية؟.. الشهاوية: مستحيل كإمامتها للصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر الطرق الصوفية فى ربوع الدولة المصرية، وتواصل احتفالاتها وحلقات الذكر على مدار العام، وتشارك المرأة المتصوفة فى كل الفعاليات بقوة ويكون لهن دور بارز فى نشر الفكر الصوفى وتربية الأبناء عليها، ليبقى السؤال، هل يمكن أن تتولى المرأة المتصوفة شيخ الطريق؟

الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة الشهاوية، ورئيس منظمة المجلس الصوفى العالمى، أجاب على السؤال بالرفض تمامًا، قائلا: "مستحيل تتولى المرأة منصب شيخ الطريقة أو تترأس حلقات الذكر" مشبها ذلك بمسائلة إمامة المرأة للصلاة بدلا من الرجال.

وأضاف "الشهاوى" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "العرف داخل الطرق الصوفية يمنع أن تتولى المرأة قيادة الطريقة أو تترأس حلقات الذكر وهذا لا يقلل من المرأة، والجميع يعلم أنهن أساس التصوف" مضيفًا: "المرأة هى أساس التصوف إذ أنهن يعلمن الأبناء الفكر الصوفى فضلا عن أنهن يقمن بإطعام الطعام لمريدى الطرق فى الفعاليات كالاحتفالات وحلقات الذكر ويعتبرن مربيات الأجيال على المنهج الصوفى".