شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دينا عبد العزيز: لهذه الأسباب من الصعب تحول الدعم العينى إلى النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تحويل التموين لدعم نقدى فكرة (مرفوضة ) بالنسبة لى لأن الأزمة لم تكن فى شكل الدعم عينى أو نقدى، ولكن الأزمة فى القواعد التى بناء عليها يتم توجيه الدعم.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن التموين يقوم بتقديم سلع غذائية للمواطن ولكن الدعم النقدى سيتاثر بشكل كبير جدا بعوامل كثيره كالتضخم و جشع التاجر، وقد تصل بالمواطن با يكون ليس لديه القدرة على شراء السلعه التى كان يحصل عليها من خلال التموين.

وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الدعم العينى يضمن تقديم سلع غذائية أساسية للأسره التى فى بعض الأوقات قد يكون رب الأسرة غير قادرا على تحمل المسؤلية أو يتعاطى المخدرات أو يحدد أولويات أخرى للانفاق فيوجه الدعم النقدى لشراء غرض معين من الممكن أن لا يعود بالنفع على الأسره كلها فيفقد الدعم الغرض الأساسى منه وهو التكافل المجتمعى وضمان إشباع ولو حد أدنى من احتياج المواطن من الغذاء.