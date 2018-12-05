"تجاهل وابتسامة".. كيف واجه ترامب كلينتون وأوباما خلال جنازة بوش (فيديو)

خلال جنازة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب، ظهر الرئيس الحالي دونالد ترامب رفقة زوجته ميلانيا وصافحا الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل.

لكن بعد إلقاء التحية على الرئيس السابق، لم يصافح ترامب الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، الجالسان بجوار أوباما وزوجته، فيما صافحت ميلانيا فقط كلينتون ولم تصافح زوجته.

ظهر ترامب متجهما خلال دخوله وصافحت ميلانيا في البداية أوباما وميشيل، قبل أن يتبعها دونالد ترامب.

فيما ظهر بيل كلينتون مبتسمًا بعد تجاهل ترامب مصافحته وزوجته هيلاري التي نافست الرئيس الحالي خلال...