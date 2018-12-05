وزير الاستخبارات الإسرائيلي: نصر الله في حالة من الهلع لانكشاف سره المكتوم

وصف وزير الاستخبارات الإسرائيلية ​يسرائيل كاتس​ عملية "درع الشمال" التي ينفذها ​الجيش الإسرائيلي​ بـ"الاستراتيجية، إذ أنها تجرد "​حزب الله​" ال​لبنان​ي من قدرته الهجومية وتمنعه من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية تحت الأرض".

وفي تصريح له، أعرب كاتس عن اعتقاده بأن الأمين العام لـ"حزب الله"، ​حسن نصر الله​، في حالة من الهلع التامة لانكشاف سره المكتوم".

ولفت الى أن "إسرائيل تعكف على عزل لبنان في الحلبة السياسية بالمنطقة"، مشيرا إلى أنه "اتفق مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ على أن تقود ​الولايات المتحدة​ عقوبات من شأنها أن تشل حزب الله".