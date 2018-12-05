وزير الاستخبارات الإسرائيلي: نصر الله في حالة من الهلع لانكشاف سره المكتوم

وصف وزير الاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتس عملية "درع الشمال" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بـ"الاستراتيجية، إذ أنها تجرد "حزب الله" اللبناني من قدرته الهجومية وتمنعه من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية تحت الأرض".
وفي تصريح له، أعرب كاتس عن اعتقاده بأن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في حالة من الهلع التامة لانكشاف سره المكتوم".
ولفت الى أن "إسرائيل تعكف على عزل لبنان في الحلبة السياسية بالمنطقة"، مشيرا إلى أنه "اتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن تقود الولايات المتحدة عقوبات من شأنها أن تشل حزب الله".
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