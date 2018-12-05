المالكي: مصداقية الجنائية الدولية تتآكل مع تأخر التحقيق بجرائم إسرائيل

أكد وزير الخارجية ال​فلسطين​ي ​رياض المالكي​، خلال كلمة ب​المحكمة الجنائية الدولية​، أن "تأخر المحكمة الجنائية الدولية في فتح التحقيق بجرائم ​إسرائيل​ يؤدي إلى تآكل مصداقيتها".

وأوضح المالكي أنه "مرت 4 سنوات منذ أن فتح مكتب المدعي العام دراسة أولية للوضع في فلسطين، ثابرت خلالها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على سلوكها الإجرامي، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بفتح تحقيق".

وتساءل المالكي "كم من الضحايا يجب أن يعانوا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، وكم من المنازل يجب أن تدمرها إسرائيل؟.. حتى تصل المحكمة إلى قناعة بأن هؤلاء كلهم يستحقون العدالة؟".

ولفت إلى أن "ضحايا هذه الجرائم الفظيعة في فلسطين انتظروا وقتاً طويلاً جداً حتى يتم تحقيق العدالة، ونحن مدينون لهم بالوضوح، ويجب علينا ألا نخذلهم".