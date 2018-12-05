زاخاروفا: نحذر قبرص من السماح بنشر قوات للجيش الأميركي على أراضيها

حذرت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ماريا زخاروفا السلطات في قبرص من "مغبة السماح بانتشار قوات للجيش الأميركي على أراضيها"، مشيرةً الى أن "مثل هذه الخطوة سيتبعها رد فعل روسي وتؤدى إلى آثار خطيرة ومزعزعة لاستقرار ​الجزيرة​".

وأوضحت زاخاروفا أن "​موسكو​ علمت بالخطط المعادية ل​روسيا​ والتي تنخرط فيها قبرص مع ​الجيش الأميركي​ الذي يسعى إلى إنشاء قواعد لقواته هناك".

ولفتت الى أنه "لدينا معلومات من مصادر عديدة مفادها أن ​الولايات المتحدة​ تعكف حاليا على دراسة خيارات لبناء وجود عسكري في قبرص".

وأكدت أن "الهدف واضح وهو الحد من النفوذ الروس المتنامي في المنطقة في ضوء عملية ​الجيش الروسي​ الناجحة في ​سوريا​".

وأكدت زخاروفا أن "وفدا أميركيا تفقد مواقع محتملة لإنشاء القواعد العسكرية وإن ​واشنطن​ منخرطة في محادثات مكثفة مع نيقوسيا بشأن تعزيز التعاون العسكري".