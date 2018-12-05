زاخاروفا: نحذر قبرص من السماح بنشر قوات للجيش الأميركي على أراضيها

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا السلطات في قبرص من "مغبة السماح بانتشار قوات للجيش الأميركي على أراضيها"، مشيرةً الى أن "مثل هذه الخطوة سيتبعها رد فعل روسي وتؤدى إلى آثار خطيرة ومزعزعة لاستقرار الجزيرة".
وأوضحت زاخاروفا أن "موسكو علمت بالخطط المعادية لروسيا والتي تنخرط فيها قبرص مع الجيش الأميركي الذي يسعى إلى إنشاء قواعد لقواته هناك".
ولفتت الى أنه "لدينا معلومات من مصادر عديدة مفادها أن الولايات المتحدة تعكف حاليا على دراسة خيارات لبناء وجود عسكري في قبرص".
وأكدت أن "الهدف واضح وهو الحد من النفوذ الروس المتنامي في المنطقة في ضوء عملية الجيش الروسي الناجحة في سوريا".
وأكدت زخاروفا أن "وفدا أميركيا تفقد مواقع محتملة لإنشاء القواعد العسكرية وإن واشنطن منخرطة في محادثات مكثفة مع نيقوسيا بشأن تعزيز التعاون العسكري".
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