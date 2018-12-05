سانا: مقتل 5 مدنيين في غارة للتحالف الدولي على دير الزور

‎ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصادر محلية أن "5 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون نتيجة غارة للتحالف الدولي الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ على مدينة هجين بريف ​ديرالزور​ الشرقي". يذكر أن ​التحالف الدولي​ قصف مدينة هجين عدة مرات ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 30 مدنياً خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

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