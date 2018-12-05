مصادر LBC: حديث عن ان الرئيس عون وافق على اعطاء الوزير السني من حصته

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "هناك مساع جدية تبذل في الموضوع الحكومي وسط كلام عن ان ​الرئيس ميشال عون​ وافق على اعطاء الوزير السني من حصته وهي معلومات غير محسومة، خصوصا أن التوجه نحو عدم المساس بحصة الرئيس و​التيار الوطني الحر​".

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