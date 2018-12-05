ضوّ لأدرعي: انتم وحزب الله وايران سواسية باستهداف العرب وسيادة لبنان

توجه عضو الامانة العامة في قوى ​14 آذار​ ​نوفل ضو​ إلى المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​ بالقول: "سيد ادرعي اذا كانت ​السعودية​ تعتبر ​حزب الله​ خنجرا في خاصرة العرب فهذا لا يعني أنكم الحل أو أنكم أفضل منه! وإذا كان التجمع من أجل السيادة يعتبر سلاح حزب الله سلاح احتلال إيرانيا فهذا لا يعني انكم انتم منقذو السيادة ال​لبنان​ية! انتم وحزب الله و​ايران​ سواسية باستهداف العرب وسيادة لبنان".

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