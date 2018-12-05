مصادر الـMTV: وهاب أفاد بأن كاميرات منزله معطلة عندما طلب القضاء مراجعتها

كشفت مصادر مطلعة على التحقيق بقضية مقتل مرافق رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، محمد أبو ذياب، لقناة الـ"MTV"، أنّه "عندما طلب القضاء مراجعة كاميرات المراقبة في منزل وهاب، أفاد الأخير بأنّ الكاميرات معطّلة، وأبلغ الضابط أنّ جهاز التخزين فارغ".

وبيّنت أنّ "مخفر ​بعقلين​ أعاد الاستماع إلى إفادة مختار ​الجاهلية​ الّذي أعاد إفادته السابقة بأنّه لم يشاهد أي عنصر من عناصر القوة الأمنية يطلق النار بعد ظهر السبت الفائت في البلدة"، لافتةً إلى أنّ "الطبي الشرعي أعلن أنّه استخرج مقذوفًا كاملًا من داخل جسد أبو ذياب، وليس رصاصة متفجرة كما ذكر وهاب".

وأوضحت المصادر أنّه "عند طلب ​القضاء العسكري​ تسليم ثياب أبو ذياب للأدلة الجنائية، كان جواب "​مستشفى الرسول الأعظم​" أنّه تمّ رمي الثياب ومكانها غير معروف"، وتوجّهت إلى وهاب وتسائلةً "لماذا تقوم بعرقلة التحقيق، ولمصلحة من عدم كشف قاتل أبو ذياب؟".