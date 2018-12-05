النشرة: ما قاله علوش عن علم الرئيس عون مسبقا بعملية الجاهلية يتطلب دليلاُ

رأت مصادر مطلعة لـ"النشرة" ان "ما قاله النائب السابق مصطفى علوش حول العلم المسبق لرئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بالعملية الامنية التي نفذت في الجاهلية يوم السبت الماضي، يتطلب من النائب السابق علوش ان يقدم الدليل على ما قاله وان يعلن عن الجهة التي ابلغته ان العملية نُسقت مع رئيس الجمهورية حتى يكون لكلامه مصداقية".

ولفتت المصادر الى ان "موقف الرئيس عون مما حصل في الجاهلية وما سبقه وما تلاه من ردود فعل، جاء بوضوح في الكلمة التي القاها في افتتاح المكتبة الوطنية مساء امس الثلاثاء، وبالتالي يمكن العودة الى مضمون الكلمة".