استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس دائرة الهجرة في ​وزارة الداخلية​ البلجيكية السيّد فريدي رووزمونت Freddy Roosemont، والسيّد بارت فيرسترايتن Bart Verstraeten، من الدائرة المذكور، يرافقهما السفير البلجيكي في ​لبنان​ هيوبرت كورمان Hubert Cooreman، والقنصل جان فرانسوا بارمانتييه Jean Parmentyer، في زيارةٍ تهدف إلى التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد.

شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء عثمان استقبل رئيس دائرة الهجرة في وزارة الداخلية البلجيكية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .