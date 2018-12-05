أفادت مصلحة الاراصد الجوية في الطيران المدني بأن منخفضا جويا فوق الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر مع اشتداد في سرعة الرياح ، يشتد تأثيره ابتداءً من مساء غد الخميس وينحسر تاثيره اعتبارا" من صباح يوم الاحد .
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع اشتداد سرعة الرياح لتقارب ال 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود خمسة امتار، تتساقط امطار متقطعة خلال النهار تتحول ليلاً الى غزيرة احياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.
الجمعة: غائم الى ماطر بغزارة احياناً مع عواصف رعديّة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح شديدة تقارب الـ 80 كلم/س يرتفع موج البحر لحدود اربعة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠م وما فوق.
السبت: غائم جزئياً الى غائم مع اماطر متفرقة و انفراجات خلال النهار واستقرار في درجات الحرارة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1700متر و ما فوق .
شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض جوي يسيطر على لبنان يشتد تأثيره ابتداءً من مساء غد الخميس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .