منخفض جوي يسيطر على لبنان يشتد تأثيره ابتداءً من مساء غد الخميس

أفادت مصلحة الاراصد الجوية في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جويا فوق الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر مع اشتداد في سرعة الرياح ، يشتد تأثيره ابتداءً من مساء غد الخميس وينحسر تاثيره اعتبارا" من صباح يوم الاحد .

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع اشتداد سرعة الرياح لتقارب ال 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود خمسة امتار، تتساقط امطار متقطعة خلال النهار تتحول ليلاً الى غزيرة احياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الجمعة: غائم الى ماطر بغزارة احياناً مع عواصف رعديّة وانخفاض اضافي في ​درجات الحرارة​ ورياح شديدة تقارب الـ 80 كلم/س يرتفع موج البحر لحدود اربعة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠م وما فوق.

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع اماطر متفرقة و انفراجات خلال النهار واستقرار في درجات الحرارة و​تساقط ثلوج​ على ارتفاع 1700متر و ما فوق .