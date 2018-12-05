الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوبي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش اليمني ، وفقا لقناة "العربية - الحدث" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن تحرير مناطق "جبلي"، و"غلم"، و"حمل"، و"قوز محمد"، وأودية "الذهبان" و"المبهى"، و"الخدشة"، غرب مدينة دمت، والمطلات على قريتي الاثلة، والمعرش من جهة الشرق.

وأفاد الجيش اليمني بأن المواجهات أسفرت عن مقتل 37 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، في حين أسرت قوات الجيش اليمني 5 من العناصر الانقلابية.

كما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة التي خلفتها عناصر الميليشيات.

وأضاف الجيش اليمني أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية أفشلت هجمات لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني، واستهدفت عددا من الأهداف العسكرية التابعة لها في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري إن مقاتلات التحالف شنت اليوم أربع غارات استهدفت أهدافا عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.