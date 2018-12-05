"مياه الحيزة": انتشار المعدات بالشوارع حتى استقرار الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن معدات الشركة بالكامل على أتم استعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف بدوي، في بيان اليوم، أن كافة قيادات الشركة في حالة استنفار حتى إشعار آخر من الأرصاد، مؤكدًا أن المحاور الرئيسية والإنفاق تحظى بالأولوية نظرا لتأثيرها على السيولة المرورية.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تغيرات كبيرة حتى يوم الجمعة المقبل، موضحًا أن ذروة الأمطار وانخفاض الحرارة ونشاط للرياح يكون غدًا الخميس.

وسقطت أمطار غزيرة على عدة محافظات اليوم الأربعاء، وسط نشاط لحركة الرياح.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، أنه بداية من يوم الجمعة تنحسر الأمطار على الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، على أن يبدأ التحسن في الأحوال الجوية من يوم السبت المقبل.

وأكد أنه تم إبلاغ كافة المحافظات والجهات المعنية بالتوقعات المتوقعة للطقس خلال الأيام المقبلة، مطالبا المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بكافة تعليمات المرور حفاظا على سلامتهم.