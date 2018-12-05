رسميًا.. الرئاسة الفرنسية تعلن إلغاء الزيادة على الوقود وليس تعليقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إلغاء الزيادة التي كانت مقررة على ضريبة المحروقات، بدلا من إعلان أمس بتعليقها فقط.

ويأتي ذلك بعد مظاهرات شهدت اشتباكات وأعمال عنف وتخريب في العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى، احتجاجا على الزيادة المفروضة والتي اعتبرتها حركة "السترات الصفراء" التي قادت الاحتجاجات بأنها تصب في صالح الأثرياء فقط.

وتعد هذه الخطوة تحولا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أصر في البداية على أن الزيادة الضريبية المخطط لها ضرورية كجزء من سياسة الحكومة البيئية.

وأغلق المتظاهرون الذين يرتدون سترات الأمان الصفراء، الطرق في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، وبدا أن حكومة ماكرون أخفقت بشكل رئيسي في التعامل مع الحركة التي لم يعرف لها قائد.

وبعد 17 يومًا من الاحتجاجات، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الثلاثاء، تعليق الزيادات المقررة على ضرائب المحروقات لمدة ستة أشهر على الأقل.

وأضاف فيليب أنه سيجري استغلال فترة الأشهر الستة لمناقشة إجراءات أخرى لمساعدة الطبقة العاملة الفقيرة التي تعتمد على المركبات للذهاب إلى العمل والمتاجر.

وكانت المعارضة الفرنسية وبعض المتحدثين باسم "السترات الصفراء" أعربوا، عن عدم قناعتهم بإعلان رئيس الوزراء إدوارد فيليب تعليق الزيادة المزمعة لمدة ستة أشهر، لحين إجراء مشاورات بشأنها.

وقال إريك درويت ، أحد مؤسسي حركة "السترات الصفراء" ، لشبكة "بي اف ام تي في" الفرنسية إن الاحتجاجات ستمضي قدما يوم السبت المقبل رغم ذلك ، متعهدا بأنها "ستستمر طالما لا يوجد تغيير حقيقي".