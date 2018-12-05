هطول أمطار غزيرة على قرى ومدن الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي :

هطلت أمطار غزيرة، مساء اليوم الأربعاء، على قرى ومدن محافظة الفيوم، أغرقت الشوارع وتحويلها إلى برك مياه، ما أربك حركة السير والمرور على معظم الطرق، خاصة تلك المؤدية إلى القرى، كما امتنع سائقو سيارات الأجرة عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية.

في حين أصدر اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، تعليماته لمسؤولي مجالس المدن وشركة مياه الشرب بدفع سيارات شفط المياه، لإزالة المياه المتراكمة في شوارع مدينة الفيوم.