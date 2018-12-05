فرنسا تعلن إلغاء الضريبة على الوقود تماماً بدلاً من تأجيلها

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء إلغاء الضريبة على الوقود نهائياً، بعد أن أعلنت أمس تجميد تطبيق الضريبة لمدة 6 أشهر على إثر موجة من الاحتجاجات عمت البلاد وعرفت بـ"السترات الصفراء".

وقالت إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسية إن الرئيس ماكرون "قرر إلغاء زيادة الضريبة بدل تعليقها كما كان مقررا أمس".

وتابعت الإذاعة أن "الخبر الذي أتى من الإيليزيه هو بمثابة إعصار وذلك لأن الحكومة أعلنت أمس تجميد زيادة الضريبة لتأتي الرئاسة اليوم وتعلن إلغاءها بشكل تام".

وتعد احتجاجات "السترات الصفراء" التي عمت مدنا مختلفة في البلاد وسجلت أعمال تخريب ونهب، أكبر أزمة محلية تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد.

يشار أن ماكرون اعتبر المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، "مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع".