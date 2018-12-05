ميسي عضوًا في النادي الإسرائيلي الأكثر عنصرية

الخليج 365 | فريق التحرير

انضم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، إلى عضوية نادي بيتار القدس الإسرائيلي، بعد أن حصل على عضويته الشرفية.

من المعروف عن نادي "بيتار" أنّه معقل للاعبين والمشجعين اليمينيين الإسرائيليين، ويرفض ضم أي لاعب عربي أو مسلم

ونشر بيتار القدس الإسرائيلي

عبر حسابه في "" يظهر فيه رئيس النادي موشيه هوغيغ يهدي عضويته الشرفية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونادي "بيتار القدس" الإسرائيلي لكرة القدم، معروف بهتافاته المعادية للعرب والفلسطينيين، وكثيرًا ما يردد مشجّعوه عبارات تحضّ على قتل وطرد العرب والفلسطينيين.

يذكر أنّ الفريق الإسرائيليّ انطلق عام 1936، ثم تغيّر اسمه عام 1947 إلى "نورديا يروشاليم" بعد حظر حركة "بيتار" لضمّها لاعبين ينتمون لعصابة "ايتسل" التي استهدفت الحاكم العسكري البريطاني. وبعد خروج الاحتلال البريطاني وإقامة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، عاد الفريق لتسميته الأولى "بيتار يروشاليم"/ "بيتار القدس".

وكان نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي أعلن في أيار/ مايو الماضي، تغيير اسمه إلى "بيتار ترامب القدس"، تعبيرًا عن شكره للرئيس الأمريكيّ لاعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولنقله سفارة واشنطن من تل أبيب للقدس.